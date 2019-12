Luca Sacchi, la mamma contro Anastasiya: «Le sue parole si commentano da sole, non rispondiamo agli insulti»

Luca Sacchi, la mamma è delusa dalla fidanzata Anastasiya e tramite gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice ha fatto sapere di non aver apprezzato le sue parole durante una telefonata ad un'amica intercettata, parole contenute in un'informativa dei carabinieri. «Le brutte parole utilizzate da Anastasiya si commentano da sole. In tutti questi anni non mi ha mai detto nulla di simile

Io, mio marito Alfonso e tutta la nostra numerosa famiglia non intendiamo rispondere ad insulti provenienti da una ragazza di 25 anni che per anni ha frequentato la nostra casa. L'unica cosa che realmente ci interessa è che tutti i responsabili della morte di Luca paghino il loro conto con la Giustizia», ha aggiunto.



Questa mattina la famiglia di Luca, sempre tramite gli avvocati, aveva ribattuto alla testimonianza di Marino Munoz, amico della vittima, che aveva parlato di

Martedì 17 Dicembre 2019, 14:07

», ha detto la mamma tramite i legali«cose poco lecite» in riferimento alla sera dell'omicidio: i Sacchi hanno sottolineato come lo stesso Munoz abbia «cambiato versione tre volte».