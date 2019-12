Il coreografo Volpini rilegge la fiaba musicale di Čajkovskij

Lunedì 16 Dicembre 2019, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un principe ecologista e ribelle ed una favola delle Feste - la più tradizionale, in danza - che diventa manifesto del nostro turbolento quotidiano, diventando un buon viatico proprio per i bambini.E' questonella rilettura moderna di, in scena aldi Roma dal 17 al 22 dicembre. Il coreografo scaligero ribalta l’ambientazione originale del primo atto, sostituendo la casa borghese in festa ad una strada della periferia metropolitana abitata da senzatetto e invisibili: gli scarti della città. Tra loro il Prinicipe fuggitivo e l'amata Clara.Volpini ha immaginato Lo Schiaccianoci moderno - in una vera coreografia di riciclo di plastica, vetro, cartone - come stimolo ecologico a riflettere anche sulla condizione delle persone-rifiuto, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti del nostro “essere”; se ci si arrende all’idea che questa entità sia unica e immutabile, infatti, si rischia di “ammalarsi” di noia, insoddisfazione e apatia.Questo Schiaccianoci porta la firma del, diretto da Francesca Magnini, le musiche intramontabili di Čajkovskij, scene e costumi (riciclati) di Erika Carretta.Via delle Vergini ang. via Minghetti Roma, 06.6794585, biglietteria@teatroquirino.it, 17, 18, 20, 21 dicembre ore 21, il 19 e 22 dicembre ore 17