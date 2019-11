Teatro dell'Opera di Roma: Schiaccianoci e Stage natalizio, la vetrina della Scuola di Danza

dal 4 al 15 dicembre

Due regali di Natale in anticipo dalla Scuola di Danza deldi Roma, diretta da, impegnata due importanti appuntamenti:- la ripresa del balletto(portato in scena per la prima volta nel 2012) con le coreografie dei Maestri della Scuola,La gioiosa fiaba natalizia con le musiche dirivive insieme agli Allievi della Scuola che danzeranno condel Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. L'allestimento annovera la cura di Michele Della Cioppa (scene), Anna Biagiotti (costumi), Fabrizio Marinelli (costumi). La consulenza musicale è di Giuseppe Annese.La prima rappresentazione del 4/12 e le repliche del 5,6,10,11, 12, 13/12 alle ore 11; sabato 7 e 14/12 alle ore 18; domenica 15/12 alle 16,30, al teatro Nazionale, infofoto F. Riva«In questo Schiaccianoci - spiega Comi - sono impegnati i ragazzi dei corsi superiori e i bambini di quelli inferiori. Per loro è una grande opportunità potersi confrontare con un titolo dalla storia ricca di sensazioni ed emozioni. Questa articolazione comporta una notevole sollecitazione dal punto di vista tecnico e interpretativo».foto F. Riva«La nostra sarà una versione tradizionale e completa, dalla festa con gli invitati e le magie di Drosselmeyer, alla battaglia dei topi e ai fiocchi di neve per arrivare al secondo atto con la sequenza delle danze, al meraviglioso valzer dei fiori fino al tanto atteso Pas de Deux della Fata Confetto e del Principe. Insomma una favola per tutti» conclude Comi.- lo: i Maestri, Ofelia Gonzalez,, Pablo Moret,, sotto la supervisione della Direttrice Laura Comi, accoglieranno gli allievi esterni (a partire dagli 8 anni di età), che vorranno provare un’esperienza e seguire le lezioni per una specializzazione della tecnica accademica, del repertorio classico, del Pas de deux, della danza di carattere, del contemporaneo e della fisiotecnica. Infofoto F. Riva«Il futuro del Balletto italiano e internazionale si edifica quotidianamente. La nostra Scuola di Danza da sempre è impegnata in una formazione di qualità, da sempre garantisce un tempo ordinario destinato al lavoro quotidiano e un tempo straordinario destinato alla visibilità del lavoro svolto. Lo spettacolo natalizio Lo Schiaccianoci rappresenta la somma di tutti questi elementi appena elencati e un tempo di gioia da condividere. Lo Stage Natalizio un tempo di confronto e di crescita con allievi e talenti tutti da scoprire» dice il Sovrintendente