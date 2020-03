Regione Lazio annuncia: «Proseguono i controlli nelle case di riposo»

“Proseguono i controlli in tutta la Regione nelle Case di Riposo, sono la priorità numero uno. I cluster maggiormente attenzionati continuano ad essere quelli di Frosinone (Veroli e Cassino) e quelli di Rieti. Sono cluster di comunità che vanno isolati e messi in sicurezza. I numeri che vediamo oggi sono l'effetto di mancate azioni, da parte delle Residenze per Anziani, in ottemperanza delle prescrizioni che erano state date dal servizio sanitario regionale già dal febbraio scorso. E’ stata avviata una verifica sulle strutture di Roma in collaborazione con il Prefetto. Si è concluso infine lo svuotamento della casa di riposo di Via Galeffi a Roma. L'incidenza dei cluster delle Case di Riposo è determinante nei numeri della nostra regione. Pertanto è fondamentale mantenere alta l'attenzione attuando tutte le misure disposte”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 13:55

