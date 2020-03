Gioia Tauro, la Finanza requisisce 19 tonnellate di materiale sanitario

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Gioia Tauro, insieme ai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria operanti nel porto, hanno intercettato due importanti carichi di materiale medico e sanitario. In particolare: 364.200 paia di guanti sterili per uso chirurgico provenienti dalla Malesia; 9.720 dispositivi endotracheali, provenienti dalla Cina, utilizzati per l'intubazione di pazienti con difficoltà respiratorie.



Tenuto conto di quanto previsto dal Commissario straordinario Covid-19, Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza 172020 ha il dovere di merce per la consegna al dipartimento della Protezione Civile. Alla consueta efficacia nell'operare la prevenzione e il contrasto dei traffici illeciti si aggiunge, dunque, la capacità dell ' Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di Finanza, interpreta un ruolo essenziale al servizio della collettività, rendendo possibile l'individuazione e la rapida messa a disposizione degli organi di soccorso dei dispositivi medici e di individuazione negli spazi doganali, nell'applicazione delle misure introdotte per il superamento dell'emergenza Covid-19. Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 14:06

