Da Torpignattara aldi New York. È la strada del progettodi Federico Proietti e Valerio Mannucci, attesi ora live alper il Just Music Festival. Un progetto, quello di Vipra, che spazia tra i generi. “Abbiamo sempre scelto - spiega Proietti - di puntare su un format di avanguardia artistica”. E questo li ha portati ad essere invitati a suonare in musei e gallerie internazionali tra i più importanti del mondo.Vi aspetta anche il MoMA.Sì, il primo settembre. Presenteremo il nuovo live che portiamo ora al MAXXI. Andare a suonare a New York è un sogno.Siete un duo, ma suonate spesso in tre.Sì, ad ogni concerto c’è un ospite diverso. Forse al Just ci sarà con noi DJ Vatileaks, con cui collaboriamo spesso. Ci siamo trovati benissimo, lui è un grande produttore: noi ci occupiamo maggiormente della parte concettuale e intellettuale e lui di quella musicale.Avete inventato un genere.Sì, la musica jao, che è anche il titolo del nostro album e che in italiano significherebbe musica addio. È una reinterpretazione del concetto di musica oggi, nel 2018. La descriverei come musica rallentata, o criptodance.Il vostro lavoro è infatti legato alla criptografia.La nostra idea era di fare musica criptata, quindi con messaggi di rivolta sociale e di denuncia, ma nascosti: devi avere una chiave per capire il concetto in profondità. Il concept del disco è anche legato al presenturo, un’era immaginaria, sostanzialmente il periodo storico in cui viviamo. Si intende che il tempo, in realtà, non esiste.Progetti?Dopo l’album Musica Jao faremo anche Cinema Jao, un lungometraggio che uscirà probabilmente nel 2020: lo scopo è quello di rivoluzionare tutte le arti di oggi. Avrà un immaginario marvel-pasoliniano e sarà un video-album, quindi uscirà insieme ad un nuovo disco e ogni pezzo sarà un episodio. Possiamo anticipare che ci sarà la partecipazione di DJ Vatileaks.Cosa c’è di Torpignattara in tutto quello che fate?La multietnicità. Torpignattara è il mondo in miniatura.Insieme a Vipra, ilporterà in consolle al MAXXI alcuni dei nomi di punta del clubbing più ricercato: dal producer statunitense Seth Troxler al dj tedesco Gerd Janson, dall’icona dell’elettronica Vatican Shadow al duo techno Howl Ensemble, passando per le atmosfere house di Francesco Costantini e Riccardo Carnevale e per Hugo Sanchez, personaggio cardine dell’underground romano. Una lunga serata, dalle 18 alle 4 del mattino, con dj set, proiezioni e live performance, a cavallo tra clubbing, arti visive e ricerca. Attesa infatti anche la speciale partecipazione dell’artista Nico Vascellari che, oltre ad un coinvolgimento musicale al fianco di Vatican Shadow, presenterà al pubblico il suo nuovo libro “Codalunga”, mentre sarà possibile visitare gratuitamente Revenge, l’imponente installazione tridimensionale con cui partecipò alla Biennale di Venezia e vinse il Premio per la Giovane Arte Italiana nel 2007. Nella sala cinema del Maxxi, inoltre, verrà proiettato in anteprima il film “INTHEMOUNTAINS” di Giorgio Orbi. Il Festival porterà poi nella capitale l’attesissimo live di, mercoledì alle Terme di Caracalla, con aftershow d’eccezione in una secret location che vedrà in consolle il duo Dumfound e la nuova stella del dancefloor William Djoko.DOVE, COME, QUANDOJust Music Festival, venerdì 8 giugno dalle 18 al MAXXI, via Guido Reni 4, prezzo al botteghino 25 euro, e mercoledì Björk live alle 21 alle Terme di Caracalla, Via delle Terme di Caracalla, biglietti a partire da 100 euro, info justmusicfestival.it