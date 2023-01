Investe due bimbi, scappa e aggredisce una vigilessa: il pirata della Nomentana è già libero. Il giudice: «Vada a piedi»

Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'uomo di 63 anni che ieri ha investito con la sua auto due bambini nei pressi di via Nomentana e ha poi aggredito un'agente della polizia locale. Enrico Moianetti, questo il suo nome, dopo aver investito due bambini di 7 e 11 anni, ha proseguito in auto finendo contro altri veicoli, colpendo una donna. Con l'auto non più in grado di marciare, si è quindi allontanato a piedi.

L'agente aggredita ha riportato sette giorni di prognosi

Quando è stato avvicinato dai vigili, il 63enne ha aggredito un'agente, che ha riportato 7 giorni di prognosi. L'uomo è stato quindi arrestato, accusato di omissione di soccorso e resistenza e denunciato a piede libero per lesioni. All'udienza per direttissima di questa mattina a piazzale Clodio, l'uomo ha ammesso i fatti contestati senza saperne spiegare le ragioni.

«Mi raccomando, non guidi più, vada a piedi» ha detto il giudice

«Ricordo che ero al volante, c'è stato l'incidente, alcune mamme urlavano, ho visto la strada libera e mi sono allontanato» ha detto il 63enne, difeso dall'avvocato Chiara Porta Crozon. L'uomo è risultato negativo ai test per alcol e droga e la sua auto è stata sequestrata. Il pm in udienza ha chiesto la misura cautelare in carcere ma il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso il 62enne in libertà. «Mi raccomando, non guidi più, vada a piedi» ha detto il giudice al termine dell'udienza.

