Investito da un bus dell'Atac, Lorenzo muore a 21 anni a Ostia: era scappato dal Pronto soccorso. Aperta un'indagine per omicidio stradale

È stato investito da un bus dell'Atac; è morto così questa notte un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Moi. L'incidente stradale è avvenuto alle 4 circa della notte appena trascorsa, su via del Mare tra il chilometro 25 e il chilometro 26 in direzione Ostia a Roma. Sotto choc l'autista del bus dell'Atac.

Il giovane era scappato dal Pronto Soccorso

Secondo quanto si apprende, il giovane si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Ostia e poco dopo si era allontanato volontariamente ritrovandosi sulla strada dove, poco dopo, ha perso la vita. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, di Monteverde e Decimo Mare che hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi in sicurezza. La strada è stata riaperta poco dopo le 9 di questa mattina. Sul posto anche gli agenti della questura capitolina che stanno accertando i motivi per cui il giovane è stato investito dal bus morendo sul colpo.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale in relazione alla morte di Lorenzo Moi, 21enne, investito questa notte ad Ostia da un bus dell'Atac. Il pm Mario Palazzi ha affidato alla polizia locale l'attività di indagini al fine di chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

In base a quanto ricostruito, nella serata di ieri il giovane era stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Grassi da dove si era allontanato volontariamente. Il ventunenne, a piedi, ha imboccato la via del Mare, in direzione di Ostia. Il giovane avrebbe scavalcato un guard rail e sarebbe stato centrato dal bus.

