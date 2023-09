Incidente a Roma, costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso il ragazzino di 13 anni: è un 20enne

di Redazione Web

Un ragazzino di appena 13 anni è morto nella notte tra sabato e domenica a Roma dopo essere stato travolto e ucciso da un'auto il cui guidatore si è poi dato alla fuga. È successo sulla Casilina: la vittima è un 13enne di origini egiziane che colpito dall'auto è stato sbalzato per diversi metri. Il ragazzino è deceduto sul colpo dopo un volo di 5 metri. E, adesso, dopo più di 24 ore si è costituito il pirata della strada.

Costituio il pirata della strada

Si è costituito ai carabinieri di Frascati, il giovane che nella notte ha investito e ucciso un 13enne sulla via Casilina, a Roma. Il giovane, un 20enne, era stato denunciato a piede libero dopo che con la sua auto aveva travolto il 13enne mentre, sembra, stava per attraversare la strada con i genitori nella zona di borgata Finocchio sbalzandolo per diversi metri sull'asfalto.

La vettura non si è fermata e più tardi la polizia di Roma Capitale l'ha trovata tra Colonna e Zagarolo.

