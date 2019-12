Incidente con il furgone contro un albero, 24enne romano muore sul colpo

Sabato 14 Dicembre 2019, 09:25

con il furgone contro unalle porte di Lorenzo Giralico , 24enne romano muore sul colpo. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 2 di questa notte lungo la strada statale 602 a Pescara ) vicino l'incrocio per Caprara. A perdere la vita, Lorenzo Giralico , 24 anni, originario die residente a Pianella. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo di un furgoncino su cui viaggiava, finendo fuori strada prima contro il guardrail e poi contro un albero. E' morto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Sul posto, anche i vigili del fuoco. Dei rilievi si sono occupati invece i carabinieri, che stanno cercando ora di ricostruire la dinamica.