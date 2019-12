Coppia di 40enni trovata morta in casa: è giallo, indagano i carabinieri

Ragazza picchiata dal fidanzato posta su Facebook le foto delle botte: «Così mi ha ridotto divertendosi»

I corpi senza vita di un uomo di 47 anni e di una donna di 42 sono stati rinvenuti dai carabinieri in un'abitazione a Brugherio ), nella tarda serata di ieri, venerdì 13 dicembre. E' mistero sulle cause del doppio decesso.Dai primi accertamenti i decessi potrebbero verosimilmente essere riconducibili a un'overdose da sostanze stupefacenti, ma non si esclude al momento nessuna pista. Le indagini sono in corso da parte dell'Arma dei Carabinieri.