Incidente ad Alatri, il conducente positivo all'alcol test. Il nonno della bimba ferita: «Tutti vivi per miracolo»

di Giovanni Del Giaccio ed Emiliano Papillo

«Che ne stiamo parlando qui è una fortuna. Possiamo parlare di miracolo. Ho visto le due macchine poteva essere una tragedia. Irene sta peggio di tutti e tre ma fortunatamente non in pericolo di vita». Fa fatica a trattenere le lacrime il nonno dei ragazzi coinvolti nell'incidente avvenuto ad Alatri in diretta social. La bambina è al "Bambino Gesù", mentre il fratello allo "Spaziani" di Frosinone. La mamma, invece, ad Alatri.

Alatri, lo schianto in diretta social: parla il nonno

«Per come si era messa e per quello che ho visto - racconta l'uomo - poteva andare molto peggio.

Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri, anche il conducente dell'Audi che ha ripreso lo scontro in diretta è ricoverato allo "Spaziani" di Frosinone. Il test dell'alcol è risultato positivo e ora si attendono altri esami tossicologici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 17:31

