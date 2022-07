Roma, incendio in zona Pineta Sacchetti. Evacuati i bambini di un centro estivo

Un nuovo incendio a Roma. Un rogo, originatosi in zona Pineta Sacchetti, è visibile da tutto il centro della Capitale.

L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 14, in via della Pineta Sacchetti, all'altezza dell'entrata del parco del Pineto. L'incendio è partito da alcune sterpaglie e si è rapidamente propagato fino al centro sportivo della Vis Aurelia, dove ha danneggiato alcune strutture in legno, e il circolo The Fox di via Ettore Stampini. Qui sono stati evacuati i bambini di un centro estivo.

La nube di fumo è visibile in cielo anche a diversi chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

