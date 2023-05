Incendio all'Infernetto, in fiamme il garage di una villa: paura tra i residenti. Colonna di fumo visibile per chilometri

di Redazione web

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio, 16 maggio, in una villa all'Infernetto, quartiere a sud di Roma, poco distante da Ostia. Le fiamme sono divampate nel garage di un'abitazione privata, in via Alberto Franchetti. Per spegnerle è servito l'intervento dei vigili del fuoco, allarmati dalle segnalazioni dei residenti, preoccupati per la enorme colonna di fumo che si stava alzando, visibile per chilometri fino al litorale.

Il quartiere, dove vivono diversi calciatori della Roma, è una zona residenziale popolata soprattutto da ville. Non è chiaro l'origine dell'incendio, che per un caso fortunato non ha provocato vittime. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

