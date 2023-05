Totti diventa una statua di Lego: l'opera creata con 70mila mattoncini esposta a Fiumicino

di Emiliano Pretto

Una statua raffigurante Francesco Totti, realizzata con oltre 70mila mattoncini, impreziosisce da ieri la mostra Lego più grande d'Europa, visitabile all'interno del The Wow side shopping center di Fiumicino. Negli oltre 2000 metri quadrati dell'esposizione sono presenti oltre 100 opere realizzate in Lego: dalle riproduzioni delle navi spaziali di Star Wars a quelle di treni e aerei fino a quelle dei più celebri monumenti del mondo come Colosseo, Tour Eiffel e statua della Libertà. Esposte poi le rappresentazioni di scene di film e cartoni animati come Harry Potter o i Puffi.

L'inaugurazione della statua è avvenuta alla presenza dello stesso Totti ed è stata occasione per l'ex capitano della Roma per fare alcune riflessioni sulla situazione attuale della squadra capitolina. Dopo essersi augurato che "Roma e Juve arrivino in finale di Europa League" l'ex capitano ha confessato di aver telefonato a Mourinho. "L'ho chiamato- ha detto- spero che resti.

"Da dieci anni con i mattoncini Lego costruisco modelli unici e originali- ha spiegato invece l'artista Rafal Szymanski- Nella mia creazione affronto vari argomenti ma il più delle volte cerco di costruire cose popolari e familiari che ritraggono la vita quotidiana. Costruire con i mattoncini una figura così straordinaria come Totti ha avuto come scopo per me non solo quello di onorare e ricordare gli innumerevoli successi dell'ex calciatore e campione d'Italia ma anche evidenziare il grande uomo che Francesco Totti rappresenta. Un vero esempio di impegno e perseveranza per tanti giovani"



"Io con i Lego ci giocavo, ma non ho mai costruito cose come questa, quando sentivo il rumore del pallone uscivo subito. Per me è un onore essere stato scelto da un marchio storico come Lego. Chi fa sport costruisce il suo futuro mattone dopo mattone, proprio come un Lego", ha invece detto Totti, che poi si è fermato a lungo con i ragazzi della scuola calcio del Fiumicino, firmando autografi e scattando tanti selfie con i futuri giocatori e i loro accompagnatori.

