Milano, scoppio delle bombole: riapre oggi la scuola di via Vasari

Quattro giorni dopo l’esplosione del furgone che portava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo oggi riapre la scuola materne e elementare privata gestita dalle suore mantellate di via Vasari, che sta a poche centinaia di metri dal disastro. Il tratto di via Pier Lombardo interessato dall’incendio resta invece chiuso almeno fino a giovedì. La palazzina con i maggiori danni è quella di via Vasari 22. Sono nove gli appartamenti ancora inagibili e una trentina gli sfollati che, in questi giorni si stanno arrangiando fra alberghi, ospitalità di amici e parenti e soluzioni di fortuna, in attesa di capire quanto a lungo dovranno restare fuori casa. Il Comune ha annunciato che stanzierà un aiuto per gli sfollati. E sabato un condomino ha ritrovato il suo gatto che da due giorni si era rifugiato in un armadio per la paura: è sano e salvo. Intanto, questa settimana devono avviarsi i lavori di sanificazioni e messa in sicurezza della palazzina, così come i lavori di pulizia della strada per poter grattare l’asfalto rovinato e procedere alla riasfaltatura del tratto.