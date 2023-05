Autista parcheggia il bus in seconda fila per comprare un cornetto, la denuncia social: «Lasciato con le porte aperte» FOTO

di Redazione web

È diventato virale il video di un conducente di un bus Atac di Roma che scende dal pullman per comprare un cornetto. L'autista ferma il veicolo in seconda fila, scende e va in cornetteria. Nel filmato, pubblicato su Twitter, si sente una voce in sottofondo che commenta: «Non ce se crede».

La denuncia e il video

«Bene. Io penso si sia arrivati ad un punto in cui non esistono più scuse. Indifendibile sotto ogni punto di vista. Auto acceso e porte aperte in una zona per niente tranquilla Per prendersi un cornetto. Massima condivisione vi prego», scrive su twitter l'autore della registrazione.



La linea

L'autobus riporta la scritta "Piazza Venezia".

Il commento di Atac

L'azienda fa sapere di aver individuato l'autista, nei confronti del quale sarà avviato un procedimento disciplinare.



