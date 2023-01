Incendio al casello di Fiano Romano, le fiamme da un camion vicino al pedaggio autostradale

di Redazione web

Fiamme al casello autostradale di Fiano Romano, a pochi chilometri a nord-est di Roma. Un filmato diffuso su Welcome to Favelas mostra un camion a pochi metri dall'accesso alla barriera del pedaggio autostradale fermo in fiamme. Dalle immagini sembra che l'incendio provenga dal cofano del mezzo, presumibilmente sprigionato da un guasto al motore, che ha iniziato a bruciare.

Libero mail non funziona: «Fuori uso da domenica sera». Cosa sta succedendo

Dal video, purtroppo non si capisce di più, non c'è audio ed al momento non è dato sapere se ci siano state vittime collegate al rogo. Fiano Romano è uno dei centri logistici della capitale, per questo molto frequentato da mezzi pesanti che ritirano o consegnano merce.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA