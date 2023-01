Ciclista scivola sul fango, Luigi Cappellani viene travolto e ucciso dalle ruote di un camion

di Redazione web

La sua bici ha slittato sul fango, il ciclista ha perso l'equilibrio mentre sul ponte stavano per incrociarsi due camion. Uno dei due mezzi pesanti ha schiacciato il ciclista con le ruote posteriori. Per l'uomo in sella, Luigi Cappellani, originiario di Locate Triulzi, provincia di Milano, pensionato di 76 anni, un destino inevitabile. E' probabilmente morto sul colpo, l'esperto ciclista che non ha potuto far nulla contro quella manciata di secondi crudeli, che hanno segnato la tragica fatalità.

Ponte pericoloso

Venerdì pomeriggio, sul posto, oltre ai carabinieri di Pavia, sono arrivate un’automedica e l’ambulanza, ma nonostante i soccorsi non c’è stato nulla a fare per il ciclista investito all'altezza di Landriano, con pesanti ripercussioni alla circolazione; il 76enne proveniva dal comune adiacente, Vidigulfo, e stava percorrendo la Strada Provinciale 2, un tratto che conosceva bene, ma ritenuto molto pericoloso perché attraversato continuamente da mezzi pesanti che prelevano e depositano la merce nei centri logistici, che si trovano in quell'area.

Tragica fatalità

Ed infatti, è stato proprio uno di questi camion a travolgerlo, a causa della pioggia che ha reso l'asfalto scivoloso e coperto di fango. Il ciclista è scivolato nel momento in cui l'autista del mezzo non ha potuto fare alcuna manovra per allargarsi ed evitare l'impatto, proprio perché nell'altra corsia stava arrivando un altro camion.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 08:59

