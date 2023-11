Guerra Medio Oriente, Gianni Alemanno: «Sostegno al Santo Padre dal Forum dell’Indipendenza Italiana»

di Redazione web

Dopo il Pontefice, chiede la pace in Medio Oriente, anche l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno,che in qualità di portavoce del Forum dell’Indipendenza Italiana ha detto: «Domenica 5 novembre i militanti del Forum dell’Indipendenza Italiana saranno presenti davanti alle chiese di tutta Italia per dare sostegno al Santo Padre nel suo appello per una tregua in Palestina ed Ucraina. La posizione di Papa Francesco per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e in Ucraina può essere il punto di riferimento per il governo italiano e per tutti i leader europei per cominciare a far sentire la loro voce in difesa della pace», ha detto Alemanno.

Le parole del Papa al Tg1

«Ogni guerra è una sconfitta. Non si risolve nulla con la guerra. Niente. Tutto si guadagna con la pace, con il dialogo», queste le parole di Papa Francesco che nell'intervista esclusiva rilasciata al Tg1 è tornato a chiedere la pace tra Israele e Palestina. Il Santo Padre, infatti, non nega che l’escalation mondiale della guerra sia «una possibilità», per questo confida nella «saggezza umana».

