Uomo gambizzato in casa al Tufello: arrestati due romani di 46 e 37 anni

Due romani, rispettivamente di 46 e 37 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Roma su

disposizione del Gip del tribunale capitolino perchè gravemente indiziati del reato di tentato omicidio. I fatti risalgono al pomeriggio del 22 febbraio scorso, quando i due uomini si sono presentati in un'abitazione in zona Tufello e, una volta all'interno, hanno ferito con due colpi d'arma da fuoco un uomo ad entrambe le gambe per poi dileguarsi.

Per i due disposta la custodia cautelare in carcere

Gli investigatori del distretto Fidene Serpentara, allertati fin da subito dalla sala

operativa della Questura di Roma, hanno iniziato tempestivamente le attività d'indagine per ricostruire l'accaduto, coadiuvati anche dal personale della Polizia Scientifica. Le accurate indagini, realizzate attraverso servizi di osservazione ed intercettazioni, hanno permesso

di risalire in poco tempo all'identità dei due soggetti.

