Da luglio parte il cantiere della “canna sud” della galleria Giovanni XXIII

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 09:58

Pronti per la fase due dei lavori di riqualificazione della. Una volta chiusi i cantieri sulla “” del tunnel, direzione Pineta Sacchetti-Gemelli, e riaperta la strada al traffico, toccherà alla “”, nell’opposto senso di marcia Stadio Olimpico-Salaria. I lavori, previsti inizialmente per il mese di aprile, inizieranno a, dopo la chiusura delle scuole e le partite dell’Europeo di calcio.Lo slittamento delle operazioni di riqualificazione fa seguito ad alcune polemiche sollevate dai residenti per le ripercussioni che si sarebbero potute creare sulla viabilità del quadrante nord di Roma. Da cronoprogramma, infatti, la chiusura della corsia nord sarebbe dovuta durare 75 giorni, per un totale di 150 giorni di chiusura dell’intero tunnel. Per motivi di sicurezza infatti le due ‘canne’ avrebbero dovuto essere chiuse a fasi alterne senza possibilità di istituire il doppio senso di marcia. Ciò, spiega il, «consentirà di gestire il traffico nella maniera ottimale anche in vista dell’afflusso dei tifosi italiani e di quelli ospiti».