Galleria Giovanni XXIII, lavori finiti: riapre il passaggio a Nord Ovest

. Dopo oltre un mese di chiusura per lavori di riqualificazione, nei prossimi giorni l'arteria nevralgica del quadrante nord ovest di Roma sarà di nuovo aperta al traffico. E' previsto infatti per lunedì prossimo, 2 marzo, alle 8.30 il punto stampa del sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla riapertura della canna nord del tunnel, direzione Pineta Sacchetti-Gemelli. I lavori sulla galleria - che congiunge Foro Italico, Ponte Milvio, Corso Francia, Cortina D'Ampezzo, Trionfale, Monte Mario e Pineta Sacchetti - sono iniziati lo scorso 20 gennaio e prevedevano la chiusura al traffico per circa 40 giorni.Rispetto ai due mesi e mezzo iniziali, la durata del cantiere è stata infatti ridotta a seguito delle polemiche dei cittadini per il caos sulla viabilità delle strade limitrofe. I lavori di messa in sicurezza hanno riguardato il rifacimento dell'asfalto, segnaletica stradale e manutenzione dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità, pulizia di tombini e caditoie. Inoltre sarà applicata una vernice speciale antigraffiti, capace di abbattere le emissioni inquinanti e più facile da pulire, e sarà installato un sistema di controllo della velocità, ora in fase di progettazione. I lavori restanti saranno eseguiti in orario notturno.«Proseguono i lavori di riqualificazione dellanel tratto della canna nord. E a breve la galleria sarà riaperta al traffico - ha annunciato la sindaca di Roma,- Erano lavori attesi da molto tempo, c'era chi pensava che fossero rinviabili ma noi abbiamo preferito dare priorità alla sicurezza degli automobilisti anche con la sostituzione delle barriere danneggiate in seguito a numerosi incidenti stradali E a breve restituiremo ai cittadini questo tratto di galleria completamente riqualificato».«Un intervento di manutenzione complesso che ha richiesto un piccolo sacrificio a tutti i cittadini ma che darà la possibilità di percorrere la galleria in condizioni migliori di sicurezza, ricordando però che è sempre fondamentale rispettare i limiti di velocità e le regole del codice della strada», ha commentato l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, Linda Meleo.riproduzione riservata ®