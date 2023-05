Flavia Ferrari, morta a 24 anni: malore improvviso mentre fa jogging. Era un'ex mezzofondista della Nazionale

di Redazione web

Stava correndo quando si è improvvisamente accasciata in seguito a un malore improvviso: così è morta mercoledì mattina una ragazza di 24 anni. La giovane stava facendo jogging al parco di fronte via Viscogliosi, in zona Tor Tre Teste, a Roma. Diversi testimoni, intorno alle 7 del mattino, l'hanno vista accasciarsi. Immediati i tentativi di soccorrerla, anche da parte dei sanitari del 118 corsi sul posto.

Morta a 25 anni mentre fa jogging

Nonostante però una rianimazione inizialmente riuscita, per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Chi era la ragazza: era un'ex nazionale

Si è sentita male mentre correva ed è morta così Flavia Ferrari, 24 anni, ex mezzofondista, azzurra nelle Nazionali giovanili. A darne notizia la Fidal, che ricorda l'atleta, romana che ha gareggiato per la Studentesca Rieti Milardi e nella categoria juniores ha indossato la maglia della Nazionale partecipando agli Europei under 20 del 2017 a Grosseto negli 800 metri. Si era poi ritirata all'inizio del 2020 per seri problemi di salute che non le avevano permesso di continuare l'attività. Nel 2021 si era anche laureata in scienze biologiche. La corsa, lo sport e l'atletica le erano rimaste dentro, anche se non più praticabili agonisticamente. Alla famiglia - scrive la federazione atletica - vanno le condoglianze del presidente Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l'atletica italiana.

