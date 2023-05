Mangia cioccolato alla marijuana, poi il malore: la mamma la trova a terra in casa dolorante e in preda alle allucinazioni

di Redazione web

Ha mangiato quel cioccolato alla marijuana che lei stessa si era preparata in casa, poi il malore: la mamma l'ha trovata a terra dolorante e in preda alle allucinazioni. Questo è quanto accaduto a una donna di 44 anni, di Giussano (Monza), che è finita in ospedale per aver mangiato una tavoletta di cioccolato alla marijuana che si era preparata da sola in casa sua.

Cioccolato alla marijuana, poi il malore

I sanitari e i carabinieri sono intervenuti a casa sua, l'altro ieri, su richiesta dell'anziana madre. Quando sono entrati nel suo appartamento, l'hanno trovata a terra, dolorante e in preda a forti allucinazioni.

Trasportata in ospedale la donna, con precedenti per spaccio, è stata ricoverata in ospedale.

Lì ha spiegato di aver mangiato una tavoletta intera di cioccolata «stupefacente».

Dopo una notte in osservazione è stata dimessa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 08:55

