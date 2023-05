Malore improvviso in casa, Jessica finisce di cenare e si accascia a terra: morta a 24 anni dopo 4 giorni di agonia

di Redazione web

È morta dopo 4 giorni di agonia Jessica Andreatta. Ha lottato in terapia intensiva, ma non è riuscita più a svegliarsi. Aveva 24 anni. Lo scorso giovedì ha avuto un malore in casa sua, in via Rovereto a Silvella. Aveva appena finito di cenare, quando è stata colpita da un arresto cardiaco. Si è accasciata a terra davanti ai famigliari, che hanno subito chiamato i soccorsi. Ricoverata d'urgenza in ospedale a Conegliano, ieri lunedì 29 maggio è stata dichiarata la morte cerebrale.

Lo choc di Cordignano

La morte di Jessica ha lasciato Cordignano sotto choc. Sua mamma Tiziana e suo papà Giustiniano in primis, ma anche le altre persone che la conoscevano. Era descritta come solare, con un sorriso per tutti. Amava la musica e la danza hip-hop.

Aveva studiato presso l'Istituto Marchesini di Pordenone e aveva lavorato per un periodo presso una scuola materna a Pinidello. I suoi organi sono stati donati.

