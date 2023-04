Emanuela Orlandi, rivelazione del fratello a DiMartedì: «Da Civitavecchia fu portata in Inghilterra»

di Redazione web

Emanuela Orlandi, scomparsa quasi 40 anni in circostanze misteriose ed ancora ignote, sarebbe passata per Londra o comunque l'Inghilterra. E' l'ultima rivelazione di Pietro Orlandi, il fratello che la cerca da 4 decenni, rilasciata in un'intervista a Giovanni Floris, nel programma di La7, DiMartedì, in cui avrebbe raccontato quello di cui è a conoscenza. Secondo il dossier riservatissimo, la 15enne sarebbe partita dal porto di Civitavecchia.

Da Civitavecchia a Londra

«Emanuela il 22 giugno 1983, alle ore 20, è già a Civitavecchia, dove dal molo turistico viene messa a bordo di un'imbarcazione e portata in Sardegna, ed esattamente fino alla darsena di Santa Teresa di Gallura. Questo luogo fu scelto di proposito perché in quello stretto si incrociavano i segnali radio dei radiofari italiani e francesi. Questo permetteva, a causa delle tecnologie obsolete dell’epoca, di non essere tracciati, poiché un radar creava interferenze all’altro», si legge nel dossier, scrive il Corriere della Sera.

La convinzione di Pietro Orlandi

«Non l’ho mai detto prima d’ora. Ci sono delle relazioni tra personaggi di alto livello del Vaticano e le istituzioni inglesi sulla questione di mia sorella. Prima di renderli pubblici, alla mercè di tutti, devo trovare un modo per dimostrarne l’autenticità in maniera assoluta, così da proteggerli dalle accuse di chi vorrebbe delegittimarli. Ho fatto errori in passato che non ripeterò. Spero di avere le prove per quando inizierà la commissione parlamentare», ha detto Orlandi a Floris, asserendo che la sorella, rapita a Roma, sia poi transitata a Londra.

