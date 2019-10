Elena Santarelli presenta il libro sulla malattia di Giacomo: «Ho nascosto le mie paure e le mie emozioni»

Martedì 22 Ottobre 2019, 19:12

Una mamma lo sa . Esce oggi, martedì 22 ottobre,che racconta la storia che ha come protagonista suo figlioche due anni fa è stato colpito da un tumore. È un racconto di dolore, di forza, di amore, di famiglia e di condivisione.Leggi anche >Mamma Elena ha voluto condividere tutto il suo percorso fino alla grande notizia di maggio scorso «Giacomo è guarito» con tutto il suo pubblico per sconfiggere il tabù della malattia, per aiutare mamme come lei. L'intero ricavato del libro, una onlus fondata dai familiari di bambini colpiti da tumori celebrali. L'obiettivo è quello diLa presentazione al circolo canottieri Aniene con il presidenteche ha fatto gli onori di casa e Gabriele Parpiglia che ha moderato la conferenza«È un giorno importante - ha detto Elena Santarelli - per me è come se avessi partorito un'altra volta. Io in genere parlo tanto, trovarmi qui stasera mi emoziona tanto è un po’ mi mancano le parole. Io ho mascherato le mie emozioni, ho mentito agli amici, era più comodo dire va tutto bene, quando però morivamo dentro. Il crollo che abbiamo avuto - racconta trattenendo a stento le lacrime - non è solo il nostro dolore, ma quello di tutte le famiglie che erano con noi. È un po’ come se fossero tutti figli nostri, è un pugno nello stomaco. Io potrei riconoscere anche per strada un figlio malato di cancro perché ha uno sguardo che conosco»