Dopo i cinghiali a Roma tocca ad un'istrice: salvata dalle auto e affidata alla Lipu

Dopo il video virale dei cinghiali in mezzo al traffico, la popolarità tocca ora ad un istrice che per fortuna è stato avvistato dalla Polizia locale di Roma e portato in salvo dalla Lipu. Il buffo animale girava al centro della strada, lungo Via Cipro, verso Piazzale Clodio, quando è stato intercettato da una pattuglia.

Dopo l'avvistamento, l'impresa per i caschi bianchi è stata riuscire ad afferrare l'istrice che si infilava tra le auto e cercava di nascondersi cercando riparo anche nei negozi del quartiere. Dopo vari tentativi, i vigili sono però riusciti a metterlo in salvo prima che finisse investito. Evitando inoltre possibili incidenti stradali o passanti feriti dagli aculei dell'esemplare comprensibilmente spaventato dal traffico e la confusione della città. L’istrice è stato ora affidato alla Lipu, che lo ha preso in custodia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 22:17

