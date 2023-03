Roma, ex calciatore del settore giovanile arrestato: Diaby aveva hashish e cocaina in casa In auto trovati 60mila euro in contanti. Una volta in casa del calciatore i carabinieri hanno notato la sorella minore mentre lanciava dalla finestra alcuni involucri con dentro circa cento grammi di hashish





Un passato nelle giovanili della Roma, poi quel "vizio" della droga che gli costa i domiciliari. Aboudramane Diaby, diciannovenne nato nella Capitale, arrestato con 160 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, è finito ai domiciliari dopo l'udienza di convalida che si è tenuta lo scorso 28 febbraio a piazzale Clodio. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina il 27 febbraio scorso fuori dalla sua abitazione mentre parlava con un 23enne che si trovava in auto. Nel corso del controllo effettuato sull'auto, risultata presa a noleggio, sono stati trovati oltre 60mila euro in contanti e i militari hanno così deciso di estendere la perquisizione all'abitazione del diciannovenne. La sorella lanciava hashish dalla finestra Una volta in casa del calciatore i carabinieri hanno notato la sorella minore mentre lanciava dalla finestra alcuni involucri con dentro circa cento grammi di hashish. Diaby nel frattempo aveva bloccato i propri smartphone per impedirne l'ispezione dopo aver inviato alcuni messaggi. Un anno fa, il 22 marzo scorso, il calciatore era finito già nei guai, quando a casa sua vennero sequestrati due chili e mezzo di hashish. Il giudice, che ha convalidato l'arresto, evidenzia per Diaby uno «stabile inserimento nel mercato dello spaccio, desumibile dal quantitativo di hashish sequestrato». Per l'uomo alla guida dell'auto invece è scattata la denuncia. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 18:24

