Degrado al cimitero di Prima Porta, interrogazione in Campidoglio su appalti milioniari di Ama. Santori:«Basta speculazione sui morti»

Che i cimiteri di Roma, non siano gestiti nel migliore dei modi, purtroppo non è una novità. La scorsa estate Leggo, ha pubblicato le foto delle condizioni igieniche dei bagni del cimitero di Prima Porta, mai puliti, su segnalazione di una cittadina romana disabile. E la situazione purtroppo non è affatto migliorata, ma almeno la segnalazione ha fatto il suo percorso ed è arrivata fino in Campidoglio. Ad occuparsene è Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, che ha depositato un'interrogazione orale in discussione per il prossimo 3 novembre.

Cosa ha fatto Ama?

«Sui cimiteri capitolini passerà l'ennesimo 2 novembre, mentre il degrado regna sovrano, si intravedono all'orizzonte appalti milionari su cui chiederemo trasparenza e professionalità perchè siamo stanchi delle speculazioni sui morti e sui loro cari. Ne discuteremo giovedi 3 novembre in aula Giulio Cesare prima chiedendo all'assessore Alfonsi e al sindaco Gualtieri cosa hanno fatto su questi temi dopo un anno di amministrazione e poi discutendo la delibera sulla polizia cimiteriale» ha scritto in una nota Santori, che denuncia una situazione gravosa, ed un operato discutibile da parte di Ama, la municipalizzata addetta alla raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti, nonché dei servizi cimiteriali.

Interrogazione in Campidoglio

Secondo Santori, per far fronte alla situazione di grave carenza di organico Ama «ha cominciato ad assumere degli interratori-seppellitori anche oltre i vincitori di concorso. Alcuni subito sarebbero stati assegnati a servizio di polizia mortuaria, quindi non solo con una diversa mansione, ma per di più destinati a un servizio che risulterebbe essere appaltato ad una azienda esterna» specifica il politico della Lega nella nota stampa.

Verifica del sindaco Gualtieri

Ora, della questione sarà messa al corrente tutta l'aula capitolina, ed in primis il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri a cui Santori chiede di svolgere i necessari accertamenti sull'operato di Ama, sulla gestione ed assegnazione del personale assunto: «E' doveroso allora interrogarsi su quali siano le mansioni effettivamente assegnate a tale nuovo personale, con conseguente spreco di risorse pubbliche, reso ancora più grave dall’attuale momento di rilevante carenza di personale in AMA. Siamo fortemente preoccupati di queste modalità classiche di una sinistra e di un Pd già in campagna elettorale sulla pelle dei romani», conclude Santori.

