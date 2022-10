Prof bestemmia su Facebook perché disapprova Valditara, ministro dell'istruzione: «Verificare compatibilità con l'insegnamento»

di Redazione web

Una bestemmia sui social per protestare contro la nomina di Giuseppe Valditara a ministro dell'istruzione. Il commento blasfemo che appartiene a Filippo Zoles, insegnante di fisica e capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Firenze, non è passato inosservato, tanto che ora spetterà al ministero competente, quello guidato da Valditara per l'appunto, a decidere sulla sorte di Zoles. A segnalare la bestemmia, un gruppo di esponenti toscani di Fratelli d’Italia.

Smart working, quanto mi costi: «Fino a 400 euro l'anno». Rabbia dei dipendenti: «Fateci tornare in ufficio»

La segnalazione

«Il capogruppo di Sinistra Progetto Comune al Quartiere 4 di Firenze, Filippo Zolesi, deve immediatamente dimettersi dal Consiglio di Quartiere dopo la “brillante idea“ di commentare sul suo profilo Facebook il nuovo nome del Ministero dell'istruzione con una volgare e squallida bestemmia», ha dichiarato Francesco Torselli, il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano.

Ora solare, si dorme un'ora in più, ma farà buio prima e con le luci accese bollette più care

Verifica del ministero

Dal ministero dell'istruzione, ora, si chiede una verifica «... a esclusiva tutela della intera comunità scolastica e in particolare del ruolo e della dignità degli insegnanti e dell’interesse degli studenti», scrive un nota ministeriale, che demanda al «direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana di verificare la compatibilità dei fatti accaduti con i doveri e le responsabilità che l’ordinamento prevede per un docente».

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA