La chef stellata: «Chi prenota al ristorante e non viene paga 75 euro di penale: come per voli e alberghi»

Multe fino a 200 euro se prenoti in un ristorante e poi non ti presenti. È la nuova proposta dei ristoratori di Roma, a cui Cristina Bowerman, chef del ristorante stellato Glass Hostaria a Trastevere, ha deciso di aderire. Nel suo locale la penale a cui i clienti, che danno buca, rischiano di andare incontro è pari a 75 euro.

No show

È una mossa che gli esercenti hanno deciso di adottare per andare contro il no show, ossia la cattiva abitudine di prenotare un ristorante senza poi effettivamente andarci. «La cancellazione può essere cancellata senza alcun addebito fino a 48 ore prima», ha riferito Cristina Bowerman a Repubblica.

Per contrastare questa cattiva abitudine, la Bowerman ha deciso di stabilire una penale pari a 75 euro se la disdetta arriva con preavviso minimo, se non addirittura senza preavviso. Ma gli esercenti al momento della prenotazione chiedono al cliente di lasciare anche i dati della propria carta, così se non si presenta al ristorante... nessun problema, si ritroverà solo con una somma detratta dal conto in banca.

Il no show non rappresenta un reato, tuttavia bisogna tenere a mente l'accordo di "fiducia" stipulato tra il cliente e l'esercente al momento della prenotazione: qualora l'accordo espresso in anticipo preveda la penale, il cliente è consapevole delle conseguenze pecuniarie derivanti dal no show.

Sul sito di Glass Hostaria, il ristorante di Cristina Bowerman nella pagina dedicata alla prenotazione viene dichiarato: «La sua prenotazione può essere cancellata senza alcun addebito fino a 48h prima della visita contattando il ristorante. In caso di no-show o disdetta comunicata con meno di 48h di anticipo, sarà applicata una penale di 75€ per ogni persona prenotata».

