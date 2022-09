Sposi prenotano il ristorante per la cena, ma non dicono che è un matrimonio: il 'trucco' per risparmiare

di Bianca Amsel

Una coppia di sposi decide di prenotare in un ristorante a Roma sull'Appia Antica senza rivelare che si trattasse di un matrimonio. La paura era quella che il titolare imponesse prezzi più alti, così insieme agli invitati si sono presentati a pranzo facendo finta di niente.

Gli sposi

Non volevano rinfreschi o particolari attenzioni ma solo passare un po' di tempo con familiari e amici in un bel posto di Roma. Così i due futuri sposi hanno chiamato diversi locali in una delle vie più suggestive della Capitale. Tutti i ristoranti però hanno proposto prezzi folli senza mai offrire il menu alla carta. Appena la coppia parlava di pranzo di nozze poi i costi aumentavano. Questa la motivazione che ha portato i due a prenotare senza dire che si sarebbero sposati la mattina stessa.

Il ristorante

D'altro canto i ristoranti si troverebbero in difficoltà a servire per più di 30 persone piatti completamente diversi. Inoltre bisognerebbe tener conto dell'immagine stessa del locale: celebrare un evento così importante potrebbe creare dei problemi. Gli altri clienti infatti potrebbero pensare che non siano stati trattati adeguatamente, oltre al fatto che la celebrazione del matrimonio potrebbe causare disturbo agli altri commensali. La scelta dei ristoratori, quindi, può essere legittima. Purché non ci sia una speculazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 21:34

