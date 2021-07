Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 8 luglio: 4 morti e 112 casi. Positivi e ricoveri in calo

Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 8 luglio della Regione. Su oltre 8mila tamponi molecolari e 13mila antigenici (per un totale di circa 21mila test) i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 112, con 4 morti e 132 guariti: gli attualmente positivi sono 2.242 (-24), di cui 2.076 in isolamento domiciliare (-17), 139 ricoverati con sintomi (-5) e 27 malati in terapia intensiva (-2).

Leggi anche > Oggi 13 morti e 1.394 nuovi positivi. Contagi in risalita, ricoveri al palo

Covid, i casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; ** Asl Roma 2: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi; ** Asl Roma 3: 8 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 4 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; ** Asl Roma 5: 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; ** Asl Roma 6: 12 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid, i casi nelle altre province

Nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Latina si registrano 1 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso; Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA