Bollettino Covid di giovedì 8 luglio: 13 morti e 1.394 nuovi positivi. Contagi in risalita, ricoveri al palo

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 8 luglio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.394 su 174.852 tamponi (ieri erano stati 1.010 su 177.977 tamponi). Sono 13 i morti di oggi (ieri erano stati 14). Con 1.749 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 41.469, 371 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 739 unità.

Il tasso di positività è oggi è allo 0,79% (ieri era allo 0,57%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 127.731.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.267.105, di cui 127.731 morti e 4.097.905 dimessi e guariti, 1.749 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 41.469, ieri erano 41.840, un calo di 371 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 174.852 (ieri erano stati 177.977). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 72.960.587, mentre il totale delle persone testate è di 29.863.554.

Del totale dei positivi sono 40.092 quelli in isolamento domiciliare (-334 rispetto a ieri), 1.197 ricoverati con sintomi (-37 rispetto a ieri) mentre i malati in terapia intensiva sono 180 (dato invariato rispetto a ieri). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 8 (stesso dato di ieri).

