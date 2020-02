Coronavirus a Roma, test di medicina al Campus Biomedico rinviato

Sono iscritti al test oltre 2.800 candidati provenienti da tutta Italia, di cui una parte proveniente dalle regioni del Nord oggetto di restrizioni da parte delle Istituzioni preposte.



La decisione assunta dall'Università - informa una nota -

è frutto della volontà di tutelare il bene della salute delle persone, anche in considerazione della provenienza dei candidati da tutta Italia, e nell'ottica di non sfavorire gli aspiranti medici provenienti da zone ove sono in atto misure restrittive degli spostamenti. L'Università Campus Bio-Medico di Roma da sempre persegue come mission la centralità della persona e il bene comune ed è proprio nel rispetto di questi principi che, nonostante non vi siano nel Lazio misure di restrizione a eventi pubblici o aggregativi e nonostante i notevoli disagi organizzativi ed economici per l'Ateneo, ha disposto il rinvio del test a data da destinarsi

.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 13:58

