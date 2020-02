Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 13:47

, sospesi anche tutti gli eventi. Durante il tavolo di confronto tra Protezione civile, premier Giuseppe Conte e presidenti di regione Fontana e Zaia si è decretata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei luoghi di aggregazione nell'intera. A confermare la notizia anticipata da Leggo, SkyTg24.Anche il governatoreha annunciato una simile ordinanza: scuole e luoghi di aggregazione chiusi ed eventi sospesi fino al 1 marzo, misura che potraà essere reiterata e comprende la sospensione anche dei festeggiamenti per ilL'Ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza è valida per tutto il territorio lombardo. Il documento, non appena emanato, sarà trasmesso a tutti i Prefetti delle Province lombarde per la tempestiva comunicazione ai sindaci. L’ordinanza sarà efficace fino a un nuovo provvedimento.1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;L’ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sarà soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico.Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali: 1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche, 2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie, 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, 4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce, 5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti, 6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall’ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.