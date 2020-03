Coronavirus a Roma, nove tra medici, volontari e studenti contagiati in ospedale: stavano facendo un aperitivo

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unper laè andato in scena, il 3 marzo, in una stanza di un reparto dell': il risultato è di. È quanto riporta il Messaggero nel pezzo a firma di Alessia Marani spiegando che il fatto è emerso dall'indagine epidemiologica svolta internamente e i cui esiti sono ora al vaglio della Regione.«Ci siamo trovati di fronte a un, totalmente privo di prudenza che va stigmatizzato - afferma al Messaggero il direttore generale dell'Umberto I Vincenzo Panella - messo in atto da coloro che per primi».«In reparto stiamo verificando uno ad uno se ci sono altri positivi tra degenti, sottoposti a tampone, pochi i casi positivi che ora sono in isolamento domiciliare - aggiunge - Ma alcuni di questi medici svolgono attività privata nelle case di cura e privatamente quindi non sappiamo con quanti altri pazienti possano essere venuti a contatto». La direzione generale, riporta il quotidiano, pensa ora a sanzioni «che vanno oltre le misure previste per il mancato rispetto della profilassi anti virus».