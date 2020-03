«Nel weekend possibile boom contagi. Colpa di aperitivi e comportamenti sbagliati della settimana scorsa»

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 09:24

Gli aperitivi, le fughe al mare o in montagna, le cene e i ritrovi tra amici, le spese al mercato. Il mancato rispetto di un invito a restare a casa. Se è vero che negli ultimi giorni, salvo alcune eccezioni, gli italiani sembrano aver compreso la necessità di affrontare con serietà e sacrificio l'emergenza Coronavirus,. A lanciare l'allarme di un possibile aumento dei contagi dei prossimi giorni è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro.«È verosimile aspettarci casi in questo weekend in parte come effetto dei comportamenti assunti lo scorso fine settimana», ha detto il capo dell'Iss in conferenza stampa nel consueto bollettino delle 18 nella sede della Protezione Civile.«L'incubazione è tra 4 e 7 giorni - ha spiegato Brusagerro - abbiamo visto folle assembrate al mare o in stazioni sciistiche o in mega aperitivi, luoghi dove probabilmente il virus ha circolato. Una parte di quelle persone nei prossimi giorni probabilmente mostrerà una sintomatologia. È un'ipotesi, vedremo le curve, speriamo di essere smentiti dai fatti».