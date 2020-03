Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: «223 positivi, 24 con supporto respiratorio»

Coronavirus a Roma, il bollettino medico dell'Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani: «I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 223. Di questi, 24 pazienti necessitano di supporto respiratorio», si legge nell'aggiornamento di oggi. «I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 76. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici».



«Il tenore Francesco Grollo ha donato a me e agli operatori sanitari e non dello Spallanzani questo meraviglioso canto di ottimismo e di vittoria. Ringrazio di cuore lui e il mio collaboratore Danilo Zuliani per il montaggio del video. Avanti con forza, serenità e determinazione», ha scritto su Facebook il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 12:32

