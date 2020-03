Coronavirus, il poliziotto di Pomezia sta meglio: «Respira da solo, non è più intubato»

Buone notizie sul fronte coronavirus: il poliziotto di Pomezia che era stato contagiato ed era ricoverato da giorni in terapia intensiva all'Istituto Spallanzani di Roma, sta meglio e non è più intubato. «Il poliziotto di Pomezia respira autonomamente. Ne siamo felici

Il figlio del 52enne sovrintendente, che era in isolamento a casa, è guarito ed è in attesa dei risultati del tampone, ha confermato D'Amato. Il poliziotto, che vive a Torvaianica ma lavora al commissariato Spinaceto, era intubato e sedato in terapia intensiva: nei giorni successivi al suo ricovero gli esperti dell’Istituto romano in cui era ricoverato azzardarono l’ipotesi di un contagio venuto dalla figlia adolescente dopo un viaggio ad Assago (Milano) per un concerto a metà febbraio. Ma secondo la moglie i suoi problemi erano iniziati prima, già all’inizio del mese.