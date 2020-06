Coronavirus, nel Lazio 2 morti e 12 nuovi positivi (3 a Roma). Tutti dimessi all'ospedale Bambin Gesù

Coronavirus nel Lazio, i dati aggiornati ad oggi 25 giugno comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 12, con 2 decessi. Tre i casi a Roma, 4 a Latina. Buone notizie dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove oggi è il primo giorno 'Covid-free' da tre mesi: nessun paziente è ricoverato al Centro Covid di Palidoro, dopo che ieri è stato dimesso l'ultimo nucleo familiare. In queste settimane sono stati ricoverati oltre 60 minori e 30 genitori, a fronte di più di 4mila sospetti gestiti.



Sono in diminuzione i casi a Roma città che registra 3 casi, mentre non si registrano nuovi casi dai focolai del San Raffaele Pisana e dell’Istituto religioso Teresianum. Questi nuovi casi nelle province dimostrano che il virus è ancora in circolazione e che non bisogna assolutamente abbassare la guardia. In questi ultimi casi si ravvisa anche una diminuzione dell’età dei positivi che coinvolge anche giovani

Quattro nuovi casi provengono dalla Asl di Latina e riguardano 3 link distinti tra loro: due casi derivano da un link familiare, un caso è una donna rientrata dal Brasile e sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale, l’ultimo caso asintomatico è stato individuato grazie allo screening precedente alla donazione del sangue

Nella Asl di Viterbo un caso è risultato positivo al tampone in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 4 i nuovi casi collegati tra loro ed è in corso l’indagine epidemiologica - conclude l'assessore in conferenza stampa - Crescono i guariti che nelle ultime 24h sono stati 17 raggiungendo un totale complessivo di 6.354 e sono oltre sette volte il numero degli attuali positivi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 16:30

