Coronavirus, a Mondragone scomparsi alcuni dei 49 positivi. ​De Luca: più forze dell'ordine. Lamorgese manda l'esercito

Coronavirus a Mondragone. Sono arrivati a quota 49 i casi di positività al Covid nel focolaio emerso nel complesso residenziale noto come Palazzi ex Cirio, a Mondragone, comune del litorale casertano.



Sindaco di Mondragone: «Ho assistito personalmente ad un inaccettabile atto di insubordinazione di oltre 50 cittadini, stranieri e non, i quali uscendo dalle rispettive abitazioni e violando di fatto il cordone sanitario, hanno creato paura nella cittadinanza, che ha dovuto assistere all'impotenza delle poche forze dell'ordine presenti. Al prefetto chiedo di adottare ogni misura al fine di ripristinare la legalità». Lo ha dichiarato il sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico.



Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato: «Ho avuto un colloquio con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l'invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell'ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il ministro ha annunciato l'arrivo di un contingente dell'esercito».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 14:50

