Sigaretta elettronica, 15enne sviene a scuola: trasportato in ospedale con grave disidratazione e urine nere. I sintomi sospetti

Un adolescente di 15 anni è stato portato in ospedale dai genitori dopo che la sua urina si è annerita e si è sentito male a scuola. La causa è il vapore della sigaretta elettronica.

Le gravi condizioni del ragazzo

La famiglia, residente in Arkansas (Stati Uniti) è seriamente preoccupata per il ragazzo, Jake Melton, che a soli 15 anni fuma costantemente le sigarette elettroniche. La dipendenza dallo svapo gli ha causato una grave disidratazione tanto che le sue urine sono diventate quasi nere. La mamma lo ha portato con urgenza al pronto soccorso a inizio maggio dopo che Jake aveva lamentato nausea, vertigini e aveva gli occhi iniettati di sangue. Nel giorno del ricovero, la mattina il ragazzo era andato a scuola e aveva detto all'infermiera dell'istituto di sentire dolore in tutto il corpo. L'infermiera consigliò alla madre di Jake di portarlo nell'ospedale più vicino. Lì ha perso conoscenza e le analisi hanno confermato una forte disidratazione che stava mettendo in pericolo i reni direttamente legata all'uso della sigaretta elettronica.

Il racconto della mamma su Facebook

«È noto da tempo che la nicotina, presente in alcuni vaporizzatori, disidrata il corpo, principalmente a causa del suo impatto sull'intricato equilibrio tra liquidi e sale nell'organismo», riporta il Daily Mail. «Le sigarette elettroniche contengono anche un liquido con glicole propilenico, una sostanza che attrae e trattiene le molecole d'acqua nel corpo, il che significa che quando si vaporizza, la sostanza consuma l'acqua dal corpo e ne impedisce l'assorbimento, portando alla disidratazione», spiega la testata inglese. La mamma Melony Sample ha condiviso su Facebook l'esperienza terribile di Jake per mettere in guardia gli altri fumatori. La donna ha raccontato: «Jake è andato a scuola e mi hanno immediatamente chiamata dicendomi che sembrava fosse drogato. Gli chiedevano cosa avesse preso e lui non rispondeva. C'erano un poliziotto e un sovrintendente in ufficio e stavano frugando nella borsa di Jake, hanno trovato due vaporizzatori. Li hanno sottoposti ai test antidroga perché erano convinti che fossero state introdotte altre sostanze all'interno». Ma l'esame ha dato esito negativo: Jake non aveva assunto alcuna droga e la madre non sapeva nemmeno che consumasse sigarette e che avessero effetti collaterali così importanti. Malgrado sia rimasto incosciente per 30 ore e la mamma abbia fatto di tutto per imporsi sulla vicenda, il 15enne non ha intenzione di smettere di fumare.

