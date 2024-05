Tempesta di grandine nel Torinese: oltre 30 centimetri di ghiaccio nelle strade

di Redazione web

Fortissime grandinate hanno colpito la zona Sud e Sud Est della Citta metropolitana di Torino. Gli agricoltori stanno segnalando danni chiamando gli Uffici Coldiretti di Zona di Chieri e Carmagnola. Le aziende agricole che effettuano sgombero neve sono state chiamate per sgomberare oltre 30 cm di grandine sulle strade.

«Si ripete il copione del 2023 - osserva il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - Quando abbiamo visto le grandinate sui nostri campi gia nei mesi primaverili. Per le nostre zone, i temporali con grandine erano episodi non frequenti e confinati nei mesi tardo estivi. Da due anni rappresentano un flagello con una frequenza martellante, con un’estensione sempre piu vasta dei singoli fenomeni e una quantita di grandine e una forza dei venti che prima erano considerati eccezionali ma ora stanno diventando la normalita in questo clima ormai praticamente tropicalizzato».

Tra le colture piu colpite il grano, che proprio in questi giorni e in fioritura con gli altri cereali vernini come farro e orzo; il mais, che dopo la semina stenta a crescere visti i continui sbalzi di temperatura e soprattutto gli allagamenti dei campi; i prati stabili, che ormai sono pronti allo sfalcio del fieno maggenco, ma gli agricoltori non riescono a raccogliere questo prezioso alimento per i bovini perche e impossibile entrare con i mezzi agricoli nei prati impregnati e trasudanti acqua.

