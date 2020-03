Coronavirus, il flash mob della Raggi: «Oggi alle 19 tutti alle finestre, salutiamoci e cantiamo una canzone»

Musica e canzoni dai balconi: oggi alle 18 flash mob in tutta Italia

Sfruttiamo la tecnologia sfruttiamo il fatto di avere palazzi che si parlano, alle 19 affacciamoci alle finestre: salutiamoci, cantiamo una canzone tutti insieme, facciamo sentire che siamo una comunità anche se adesso non ci possiamo toccare. Siamo una comunità solidale che si aiuta anche nei momenti di difficoltà

#AndraTuttoBene. È il messaggio che oggi ho voluto esporre al balconcino del mio ufficio in Campidoglio. Ed è il messaggio di speranza che voglio dare a tutti i cittadini: https://t.co/Hv9c3rlGWb pic.twitter.com/8pymfH4HFv — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 12, 2020

l'idea di flash mob della sindaca di Roma. Uscire sul balcone o alla finestra oggi alle 19, per salutarsi, cantare una canzone, sentirsi una comunità. Lo ha detto questa mattina in collegamento a SkyTg24. Ieri, dal suo balconcino in Campidoglio, la sindaca aveva esposto un enorme striscione con la scritta «andrà tutto bene». L'hashtag dell'iniziativa è #AFFACCIATIALLE19», ha detto la Raggi.