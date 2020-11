Coronavirus Lazio, l'ultimo bollettino dello Spallanzani: «Ricoverati 250 pazienti, 43 in Terapia Intensiva»

L'ultimo bollettino dello Spallanzani di Roma dice che «In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 250 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2». 43 sono invece i pazienti in Terapia Intensiva. A questa mattina, invece, i pazineti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture, sono 1224.

Intanto, l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio comunica: «Sono state inviate nella giornata di ieri via pec le credenziali a tutte le Farmacie per l'esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici. Entro oggi tutte riceveranno il link per la registrazione dei flussi e un breve manuale operativo. La registrazione dei flussi è un elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle ASL. Entro domani le farmacie saranno tutte operative».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 13:18

