Da domani, nelle farmacie del Lazio, saranno disponibili i primi test antigenici rapidi e i test sierologici. Lo ha annunciato l'Assessorato regionale alla Salute.

Nel comunicato diffuso dalla Regione Lazio, si legge che «sono state inviate nella giornata di ieri via pec le credenziali a tutte le Farmacie per l'esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici. Entro oggi tutte riceveranno il link per la registrazione dei flussi e un breve manuale operativo. La registrazione dei flussi è un elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle ASL. Entro domani le farmacie saranno tutte operative».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 13:18

