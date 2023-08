Conosce un ragazzo sul treno ma non sa come rintracciarlo e scrive ad Aeroporti di Roma: «Aiutatemi, partiva oggi per New York»

Un incontro sul treno, un colpo di fulmine. È successo a chiunque almeno una volta nella vita. Innamoramenti fugaci e senza mai un seguito, se non nella testa dei più fantasiosi. Per una volta, però, c'è chi sogna un lieto fine vero: è Giulia, che nei giorni scorsi ha scritto ad Aeroporti di Roma per incontrare un giovane conosciuto sul treno Firenze-Roma.

Giulia scrive ad Aeroporti di Roma: «Aiutatemi a trovare Aiden»

La storia è stata raccontata dai profili social di Aeroporti di Roma. «Ieri ho conosciuto sul treno Firenze-Roma Aiden. Ero un po' timida, quindi non gli ho chiesto il numero né un contatto. A lui piace scrivere e abbiamo parlato un sacco! Mi farebbe piacere parlare di nuovo con lui, vederlo non so, oggi ripartiva per New York», ha spiegato la giovane.

Un messaggio che Aeroporti ha colto al volo, diffondendola il più possibile per trovare Aiden.

